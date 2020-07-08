شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق تبحث مع هشام صالح خطة منتخب الصالات لكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت اليوم الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على كرة الصالات اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات حضره هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام ونواف ابراهيم المدير الإداري ، حيث تم استعراض خطة الفريق استعدادا لكأس العالم المقرر اقامتها في ليتوانيا العام المقبل.

ومن المقرر أن تعرض سحر عبد الحق الخطة على اللجنة الخماسية خلال اجتماعها المقبل لإقرارها والبدء في تنفيذها.

أثنت الدكتورة سحر عبد الحق ، على منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفنى وما قدمه من إنجازات فى الفترة الأخيرة، وقالت عبد الحق إن المنتخب يلقى دعما كبيرا ومساندة من جانب اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، وأنها تسعى لتوفير كل مطالب الجهاز الفنى من أجل الوصول بالفريق لمراكز متقدمة فى كأس العالم القادمة ليتوانيا 2021.

Advertisements

وأشارت سحر عبد الحق إلى دراسة توسيع قاعدة الممارسة بزيادة عدد الفرق المشاركة فى الدورى الممتاز أو القسم الثانى لكرة الصالات، حيث يصب ذلك فى مصلحة المنتخب مستقبلا من حيث اتساع قاعدة الاختيار وظهور مواهب جديدة متميزة.

وحقق الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح ونادر رشاد مدرب عام وايمن عبد الرحمن مدرب حراس ونواف الوجيه ادارى المنتخب، أكثر من إنجاز خلال الفترة الماضية أبرزها الحصول على برونزية اولمبياد الشباب بالارجنتين 2018 بعد الفوز على الأرجنتين 4/5 فى مباراة تحديد الثالث والرابع وسجل محمد طلعت سوبر هاتريك اربع أهداف وسجل محمد السيد هدف.

كما صعد منتخب مصر لكرة الصالات لدور الثمانية بكأس العالم 2016 بكولومبيا بعد الصعود لدور ال16 وحقق فراعنة الصالات الفوز على كوبا 1/7 وعلى ايطاليا فى دور ال16 3/4 وسجل اللاعب عبده الاشول الملقب بقاهر ايطاليا هاتريك وسجل عصام علاء هدف .

ونجح منتخب مصر لكرة الصالات مؤخرا فى الصعود لكأس العالم ليتوانيا 2021 بعدما حصد المركز الثانى فى بطولة الأمم الأفريقية والهزيمة أمام منتخب المغرب فى النهائى وسط مؤامراة من الجانب المغربى وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على غينيا 0/9 وانجولا 0/3 وموزمبيق 2/3 فى الدورالتمهيدى وفى دور قبل النهائى الفوز على ليبيا 2/5.