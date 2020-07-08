شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: هدف مبادرة "دراجتك صحتك" الوصول إلى مليون دراجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مبادرة دراجتك صحتك تبدأ بطرح 2400 دراجة يتم طرحها اون لاين مع طموح وأهداف بالوصول إلى مليون دراجة مع تقليل إستخدام السيارات .. وأعلن وزير الشباب والرياضة فى المؤتمر الصحفى اليوم عن تفاصيل مبادرة (دراجتك صحتك) وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين.

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وفي هذا الصدد، أوضح وزير الرياضة أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، حيث سيتم اتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد، لافتا إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة في اطار خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى ، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، والبدء في تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيهم على استخدام وسائل التنقل النشط.

وتعتبر مبادرة "دراجتك .. صحتك" هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة "دراجة" تشجيعاً للمواطن حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه للمواطن المصري .