شكرا لقرائتكم غدا .. الأهلي يقدم طاهر محمد طاهر لوسائل الإعلام بعد ضمه رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُقدم مسئولو النادي الأهلي طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الجديد لوسائل الإعلام غداً الخميس بعد النجاح في إتمام الصفقة رسمياً مع المقاولون العرب مقابل 25 مليون جنيه، 20 منهم يتم دفعهم نقداً وهناك 5 ملايين عبارة عن "بونص" سيدفعهم الأهلي للمقاولون حال نجاح اللاعب الشاب في تحقيق نجاحات مُحددة، كما يمنح العقد المقاولون الحق في الحصول على 20 % من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

وعقد الأهلي جلسات مكثفة مع إدارة المقاولون العرب لإنهاء صفقة طاهر محمد طاهر بعد الحصول على توقيع اللاعب لمدة 5 سنوات مقبلة، وحصل طاهر على وعد شفهي بالسماح له بخوض تجربة الاحتراف حال تلقيه عرضاً مناسباً في أي وقت.

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من جانبه أعرب طاهر محمد طاهر عن أمنيته بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، مؤكدًا أن تركيزه فى الفترة الحالية بشأن الأولمبياد، مضيفا أن الجيل الحالى من اللاعبين قادر على صناعة الانجاز وتحقيق نجاح كبير فى أولمبياد طوكيو ، وتحدث طاهر عن منافسته مع نجوم الأهلي ، مؤكدًا إنه قادر على التنافس مع هؤلاء النجوم، خاصة وإنه يثق فى قدراته ومؤهلاته التى ستجعل له دور فعال داخل كتيبة الشياطين الحمر، لافتًا إلى إن جمهور الأهلى كبير ودائمًا داعم لفريقه.

وعن علاقته برمضان صبحي، لاعب الأحمر والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، قال: "رمضان زميلي منذ مرحلة الناشئين ولكن شخصيته أصبحت ناضجة أكثر بعد الاحتراف في الدوري الإنجليزي وأصبح بمثابة القائد"، وأوضح: "ابتعدت عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة وذلك اثر على مستوايي ولكني قادر على العودة من جديد".