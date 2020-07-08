شكرا لقرائتكم أحمد صديق: خدت حقى بالكامل من الأهلى وفلافيو الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد صديق نجم الأهلى الأسبق، إنه يعشق النادى الأحمر كثيرا، موضحا أنه حصل منه على حقه بالكامل حتى لو لعب مباراة واحدة، وأضاف صديق في تصريحات تلفزيونية على قناة أون تايم سبورتس 1 :"فلافيو من المهاجمين المميزين في ضربات الرأس وبالتالي هو أفضل من كنت أرسل له الكرات العرضية بكل تأكيد وهناك أيضا أسامة حسني مهاجم رائع، بالطبع عماد متعب بالنسبة لي رقم 1 لكن أتحدث هنا عن فكرة استقبال الكرات العرضية".

تابع أحمد صديق :" "أتمنى إن شاء الله فوز الأهلي ببطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية، لا انسى ذكريات مباريات مونديال 2006 وتحقيق الميدالية البرونزية في اليابان".

وأضاف أحمد صديق :" مكانش عندنا شك اننا هنكسب الزمالك في مباراة 4 / 3".

وقال نجم الأهلى الأسبق إنه يتمنى تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية والتأهل لكأس العالم للأندية موضحا أنه لا ينسي ذكريات مباريات مونديال 2006 وتحقيق الميدالية البرونزية في اليابان.

Advertisements

وتحدث لاعب الأهلى الأسبق ، عن أحمد فتحى الذى رحل مؤخرا من القلعة الحمراء لنادي بيراميدز، قائلا:" أحمد فتحى صاحب فكر احترافى واعتبره من أفضل اللاعبين خلقا.

أكد صديق أن باسم علي لاعب الأهلى المعار لصفوف نادي الجونة يمكنه مساندة محمد هاني في هذا المركز بعد رحيل أحمد فتحي" مضيفا :" من وجهة نظري أن باسم علي في حال كان يمتلك القدرات البدنية الجيدة ولا يعاني من أي إصابة يستطيع دعم محمد هاني في هذا المركز".

وواصل "باسم علي من اللاعبين المميزين ويعرف النادي الأهلي جيداً، عانى من سوء توفيق بسبب الإصابات لكني أعرف إمكانياته بشكل جيد".

واختتم :"رجب بكار أيضا من اللاعبين الجيدين، هناك لاعبين مميزين في الجانب الأيمن لا اريد أن أنسى أحد".