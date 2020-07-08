شكرا لقرائتكم مكافحة المنشطات تستعد لسحب عينات من اللاعبين بعد عودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو ، لسحب عينات من جميع اللاعبين للكشف عن المنشطات بعد عودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب خلال الفترة المقبلة، حيث تترصد الوكالة خلال الفترة الحالية تجمعات اللاعبين في الألعاب المختلفة لبدأ عمليت سحب العينات من اللاعبين للتأكد من عدم حصول أي رياضي علي مادة منشطة خلال فترة إيقاف النشاط الرياضي .

ومن جانبه ، أكد دكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو أن الوكالة تستعد لسحب عينات من جميع اللاعبين للكشف عن المنشطات بعد قرار دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضى فى جميع الألعاب، مشيرًا إلى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا طلبت سحب عينات من اللاعبين خلال فترة التوقف، إلا أن الوكالة المصرية طلبت تأجيل سحب العينات حتى عودة النشاط مرة أخرى.

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وأشار مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، فى تصريحات خاصة، إلى أن النادو حذر جميع الرياضيين من خلال خطابات إلى الاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، بعدم تنأول المنشطات والمكملات الغذائية خلال فترة توقف النشاط الرياضى، خاصة أن المواد المحظورة تستمر فى الجسم لمدة 9 أشهر ما يعنى فترة الحظر لن تحمى اللاعب.

وحذرت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو الرياضيين من أدوية البرد التى تحمل مادة سودوايفدرين المحظورة، حيث هذه الأدوية تعرض الرياضيين للإيقاف ، وطالبت الوكالة من تنأول ألفواكة والخضروات التى تحتوى على فيتامين سى الوقاية من امراض البرد ، كما طالبت الرياضيين من السؤال والاستشارة من الوكالة قبل الإقدام على تنأول أى مواد محظورة.