شكرا لقرائتكم أحمد صديق: فكر أحمد فتحى احترافى وباسم على قادر على تعويض "الجوكر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد صديق نجم الأهلى الأسبق إنه يتمنى تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية والتأهل لكأس العالم للأندية موضحا أنه لا ينسي ذكريات مباريات مونديال 2006 وتحقيق الميدالية البرونزية في اليابان.

وتحدث لاعب الأهلى الأسبق في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تاين سبورت 1 عن أحمد فتحى الذى رحل مؤخرا من القلعة الحمراء لنادي بيراميدز قائلا:" أحمد فتحى صاحب فكر احترافى واعتبره من أفضل اللاعبين خلقا.

أكد صديق أن باسم علي لاعب الأهلى المعار لصفوف نادي الجونة يمكنه مساندة محمد هاني في هذا المركز بعد رحيل أحمد فتحي" مضيفا :" من وجهة نظري أن باسم علي في حال كان يمتلك القدرات البدنية الجيدة ولا يعاني من أي إصابة يستطيع دعم محمد هاني في هذا المركز".

وواصل "باسم علي من اللاعبين المميزين ويعرف النادي الأهلي جيداً، عانى من سوء توفيق بسبب الإصابات لكني أعرف إمكانياته بشكل جيد".

واختتم :"رجب بكار أيضا من اللاعبين الجيدين، هناك لاعبين مميزين في الجانب الأيمن لا اريد أن أنسى أحد".

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