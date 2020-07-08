شكرا لقرائتكم كواليس فشل الأهلي في ضم طاهر بـ10 مليون جنيه وحمودي قبل 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادي الأهلي في حسم صفقة طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب مقابل 25 مليون جنيه بخلاف 25% من عائد بيع اللاعب لأي نادي آخر، بناءا على رغبة السويسري رينيه فايلر، باعتباره من أهم اللاعبين القادرين على صناعة الفارق أو تعويض رمضان صبحي حال رحيله عن الأهلي، ويرصد "الخليج 365" كواليس مفاوضات الأهلي مع طاهر قبل 3 سنوات.

وعلم "سوير كورة" من مصادر قريبة من طاهر أن الأهلي تفاوض مرتين مع اللاعب منذ 3 سنوات، وكان يقود المفاوضات محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالأهلي وعضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، حيث جاءت المفاوضات قبل تولي الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة الأهلي.

وأكد المصدر أن الأهلي قدم عرضين للمقاولون من أجل ضم طاهر محمد الأول يقضي بدفع مسئولي القلعة الحمراء مبلغ 10 ملايين جنيه والتنازل عن أحمد حمودي لاعب الفريق الأحمر السابق وبيراميدز الحالي للمقاولون نظير إتمام الصفقة، على أن يتحمل المقاولون راتب حمودي بعد الانتقال إليه.

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تابع: بينما العرض الثاني ينص على مبادلة طاهر محمد مع حمودي للعب مع صفوفه لمدة موسم، وحال رغب الأهلي في شراءه يدفع مبلغ 10 ملايين جنيه ويتنازل عن حمودي للمقاولون العرب.

شدد المصدر المقرب من طاهر أن محمد فضل وحسام غالي كانا أكثر المتحمسين لفكرة ضم اللاعب للأهلي، بخلاف أن اللاعب وقع عقود انتقاله في حضور محمد فضل، الذي قام بدوره بفتح خط مفاوضات مع المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون والمهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول.