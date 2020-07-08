بادجي مهدد بالخروج من الأهلي.. اعتدى بالضرب على مواطن إفريقي خلال مباراة خماسية بالشيخ زايد.. وعبد الحفيظ يحقق في الواقعة

اعتدى السنغالي اليو بادجي مهاجم النادي الأهلي على مواطن افريقي اثناء لعبهما سوياً لمباراة كرة خماسية في أحد الأحياء السكنية بمنطقة الشيخ زايد في أكتوبر، وعلم اليوم السابع أن اليو بادجي شارك مع مجموعة من أصدقائه في مباراة كرة خماسية أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ونشب خلاف بينه وبين أحد لاعبي الفريق المنافس ليقوم اليو بادجي بالتعدي عليه بالضرب المبرح.

وأنهى مدير الحي السكني برفقة رجال الأمن الأزمة وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى الإسعافات الأولية، فيما تم اقناع المواطن بعدم تقديم محضر ضد اليو بادجي للحفاظ على مستقبل اللاعب وعدم تأثير الأمر على مستقبله الكروي، وكان لأليو بادجي واقعة سابقة مع زميله رمضان صبحي، حيث قام بادجي أيضاً بالاعتداء على الجناح الدولي المصري في احد تدريبات الفريق الأحمر قبل جائحة كورونا بسبب الخلاف على إحدى الكرات.

استدعاء سيد عبدالحفيظ للتحقيق في الواقعة

Advertisements

استدعت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتحقيق بشأن اعتداء السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمرعلى مواطن افريقي اثناء لعبهما سوياً لمباراة كرة خماسية في أحد الأحياء السكنية بمنطقة الشيخ زايد في أكتوبر، وشارك بادجي مع مجموعة من أصدقائه في مباراة كرة خماسية أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ونشب خلاف بينه وبين أحد لاعبي الفريق المنافس ليقوم اليو بادجي بالتعدي عليه بالضرب المبرح.

وطلبت لجنة التخطيط من سيد عبد الحفيظ تقريراً عن الواقعة تمهيداً لتقديمه لمحمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من قبل مجلس الإدارة للإشراف على كرة القدم، متسائلين عن سبب السماح للاعب بالمشاركة في مباراة كرة خماسية في وقت متأخر، رغم عودة الفريق للتدريبات ولم يقف الأمر عند ذلك بل ويقوم بالاعتداء على مواطن افريقي بالضرب المبرح.

وتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي باستمرار السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق رافضاً رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر مرحباً برحيل الأنجولي جيرالدو الذي خرج من حساباته طوال الفترة الماضية، وأكد فايلر أن بادجي مهاجم جيد وصاحب أمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي أخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادي قبل تجميد النشاط الرياضي جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التي شارك فيها بادجي مع الأهلي لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية خاصة وأنه إنضم للنادي في يناير الماضي من رابيد فينا النمساوي وكان يحتاج فترة أطول للانسجام والتأقلم مع الفريق