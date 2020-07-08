شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإيطالي.. إيقاف مدافع ليتشي «العضاض» 4 مباريات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي إيقاف باتريك مدافع لاتسيو 4 مباريات بعدما "عض" مدافع ليتشي أثناء مواجهة الفريقين في الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.
باتريك تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 93 من عمر اللقاء وزاد من مشاكل النسور بعدما خسروا 3 مباريات من آخر 5.
وقال جياولو دوناتي مدافع ليتشي الذي تعرض للطرد: «لم يفعل شيئا لي واعتذر بعدها مباشرة، اتفهم المشاعر ولماذا فعل باتريك ذلك، كنت مباراة صعبة وفعل ما فعل».
وتابع: «اعتذر باتريك مباشرة بعد ذلك. لقد تم معاقبته ببطاقة حمراء، لكنه لم يؤذيني».
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