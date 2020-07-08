شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتر ميلان» يكشف موقفه النهائى من بيع «لاوتارو» لبرشلونة فى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيبى ماروتا، المدير التنفيذى لـ«إنتر ميلان»، أن الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق، يجب أن يجد راحة البال لمساعدة النيراتزورى فيما تبقى من الموسم.

وسجل «مارتينيز» 16 هدفًا قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، ولكن بعد التكهنات التى ربطت اسمه ببرشلونة سجل هدفا وحيدًا فى 6 مباريات، وأهدر ركلة جزاء ضد بولونيا، بالأمس.

وقال «ماروتا»، خلال تصريحاته لشبكة «سكاى سبورت إيطاليا»: «عاملان يجب أخذهما بعين الاعتبار، أحدهما يتعلق بالمنافسة، والآخر بسوق الانتقالات، حيث يعملان بشكل متزامن».

وأضاف: «(إنتر ميلان) لا يريد بيع لاعب شاب عمره 23 عامًا مثل (لاوتارو)، لكن هذا هو الوقت الذى تنتشر فيه الشائعات، ورأينا (لاوتارو) العظيم فى النصف الأول من الموسم، والذى لفت أنظار الأندية الكبرى».

وتابع: «الآن على (لاوتارو) أن يجد راحة البال، ليضمن إنتر ميلان مستوى الأداء الذى ظهر به فى النصف الأول من الموسم». وعن موقف كريستيان إريكسن، أجاب: «لقد انضم إلينا فى يناير الماضى، ومن الواضح أنه يُعانى مشاكل فى الملعب بسبب الغيابات، لكنه لاعب رائع، ويمكنه تقديم المزيد، ويجب أن نتحلى بالصبر معه».

وأضاف: «هناك 8 مباريات متبقية و24 نقطة للحصول عليها، وعانينا 4 هزائم، أما الدورى الأوروبى فسنحاول الفوز به، ولا نعرف كيف ستنافس الفرق الأخرى الآن، لكننا نلعب للفوز، وهذا هو هدفنا الكبير».

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