شكرا لقرائتكم خبر عن «فرانك ريبيرى» يقترب من الرحيل عن فيورنتينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفرنسى المخضرم فرانك ريبيرى، جناح فريق فيورنتينا الإيطالى، عن حزنه الشديد جراء حادث السرقة الذى تعرض له منزله، مؤكدًا أنه يشعر بالصدمة وعدم الأمان.

وتعرض منزل ريبيرى فى مدينة فلورنسا، معقل نادى فيورنتينا، للسرقة من قبل بعض اللصوص الذين استغلوا غياب اللاعب خلال مشاركته فى مباراة بارما الأخيرة، واقتحموا منزله وسرقوا بعض المقتنيات.

ونشر ريبيرى مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، لمنزله الواقع على مشارف فلورنسا وهو فى حالة من الفوضى عند عودته إليه عقب مشاركته فى المباراة الليلة السابقة. وكتب نجم بايرن ميونخ السابق: «زوجتى فقدت بعض الحقائب، وبعض قطع الحُلِى، ولكن الحمد الله لم نفقد شيئا مهما، ما صدمنى هو الشعور بأننى غير محصن». وواصل: «الحمد الله زوجتى وأبنائى كانوا فى أمان فى ميونخ، لكنى كيف يمكننى أن أشعر بالأمان هنا، اليوم بعدما حدث؟ فإن عائلتى فوق كل شىء وسنتخذ القرارات الضرورية لمصلحتنا».