شكرا لقرائتكم خبر عن «ريمونتادا» ميلان أمام يوفنتوس تتصدر الصحف و«إبراهيموفيتش»: أنا الرئيس والمدرب واللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت الصحف الإيطالية الريمونتادا القاسية التى قام بها ميلان أمام يوفنتوس، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول، وفازوا بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب «سان سيرو»، فى اللقاء الذى أقيم ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الإيطالى.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 75، يليه لاتسيو فى المركز الثانى برصيد 68 نقطة، فى المقابل رفع ميلان رصيده إلى النقطة 49 ليحتل المركز الخامس بشكل مؤقت.

وقالت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»: «جنون الروسونيرى»، موضحة أن ميلان تأخر بهدفين دون رد فى سان سيرو، لكنه قاتل ونجح فى سحق يوفنتوس بنتيجة 4-2.

فيما كتبت صحيفة «كوريرى ديلو سبورت»: «سكوديتو مجنون»، حيث وضعت الصحيفة الإيطالية صورة للبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ظهر خلالها متحسرًا على خسارة المباراة، وعنونت الصحيفة قائلة: «سكوديتو مجنون»، مضيفة: «فوز روسونيرى: إبرا، كيسى، لياو، وريبيتش يلغون تقدم رابيو ورونالدو».

وقالت صحيفة «توتو سبورت»: «سوبر ميلان.. يوفنتوس مجنون»، موضحة أن يوفنتوس تقدم عن طريق كل من رابيو ورونالدو، ثم فى 5 دقائق قلب روسونيرى المباراة عن طريقة إبرا، كيسى، لياو، ويكمل ريبيتش العودة الرائعة.

وتابعت: «فقد سارى فرصة استغلال فرصة تعثر لاتسيو أمام ليتشى بالخسارة 2-1».

من جانبه، علق السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب إيه سى ميلان الإيطالى، على دوره مع روسونيرى منذ انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قائلًا: «أنا الرئيس والمدرب واللاعب». وانتقل إبراهيموفيتش إلى صفوف ميلان فى شهر يناير الماضى بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى.

Advertisements

وخلال تصريحات عقب المباراة، أبرزتها صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، قال إبراهيموفيتش: «لو كنت هنا منذ بداية الموسم لفزنا بالسكوديتو».

وأضاف: «فى ميلان.. أنا الرئيس والمدرب واللاعب، لكنهم يدفعون لى فقط كلاعب كرة قدم».