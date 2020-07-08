شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بسبب شروط إقامة المباريات الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى اجتماعه الأخير برئاسة محمد مصيلحى الموافقة على إنشاء شركة الاتحاد السكندرى للخدمات الرياضية وتكليف الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات الخاصة بإشهار الشركة، واعتمد المجلس عقد طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، كما فوض المجلس رئيس النادى بإتمام التعاقد مع رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم، واعتماد تمديد تعاقد أحمد مرعى المدير الفنى للفريق الأول لكرة السلة لموسمين إضافيين، وتكليف عمرو أبوالخير برئاسة قطاع الناشئين لكرة السلة للموسم الجديد.

على صعيد آخر تلقى الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف صدمة عندما حاول الاستفسار عن طريق اللواء عبدالجليل الإمام مدير الكرة بالنادى عن إمكانية أداء الفريق الأول مباريات ودية خلال الفترة المقبلة وقبل انطلاق منافسات الدورى العام وفوجئ مدير الكرة بأنه يتوجب على الفريقين إجراء مسحة طبية قبل اللقاء مع تكفل النادى مستضيف اللقاء بإجراء مسحة طبية على حكام اللقاء قبل اللقاء.

وكان الجهاز الفنى ينوى خوض مباراتين مع سموحة والحرس لصعوبة القيام بالسفر لأداء مباريات خارج الإسكندرية مع إجراءات التباعد الاجتماعى المفروضة، ليعدل الجهاز الفنى بشكل مؤقت عن خوض أى مباريات ودية على الرغم من صعوبة مواجهة الفريق المقبلة المؤجلة فى الدورى أمام الزمالك بعد استئناف المسابقة.

من جانبه قال طلعت يوسف، إن الجهاز الفنى يجتهد كثيرا لتجهيز اللاعبين لتحقيق أقصى ما يمكن من الطموحات، وأضاف أن هناك عوامل أخرى ستتحكم فى مسيرة كل الأندية بالدور الثانى مثل المخاوف من تأثير الإصابات بكل أنواعها على قوام الفريق إضافة للعوامل المادية التى أثرت على غالبية أندية الدورى.‏‫