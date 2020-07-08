شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد محمد عبدالغنى.. ورجب بكار يدخل ضمن حسابات الجهاز الفنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لاتفاق مع محمد عبدالغنى، مدافع الفريق الكروى الأول، لتجديد عقده ثلاثة مواسم مقبلة، وينتظر أن يعلن رئيس النادى تفاصيل التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالعقد الجديد.

كان الزمالك قد انتهى من تجديد عقد حازم إمام خلال الأيام القليلة المنقضية، حيث يرغب مجلس الإدارة والجهاز الفنى فى الانتهاء من تجديد كل عقود لاعبيه التى قاربت على الانتهاء، من أجل التفرغ لتوقيع عقود الصفقات الجديدة التى وصلت إلى خمس صفقات.

يأتى هذا فى الوقت الذى دخل فيه رجب بكار، الظهير الأيمن لنادى بيراميدز، ضمن حسابات الجهاز الفنى، خصوصًا أنه من العناصر المتميزة فى الجهة اليمنى، والتى يحتاج الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة.

وينتظر أن يبلغ كارتيرون أسماء الصفقات التى استقر عليها لمجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى يسيروا فى طريقهم نحو ضم تلك الصفقات، خصوصًا أن رئيس النادى أبلغ كارتيرون بأن الأمر متروك له كاملًا من الناحية الفنية.

وأعلن مرتضى منصور أنه لن يتفاوض مع أى لاعب إلا بالطرق الشرعية، التى تقتضى التفاوض مع ناديه والحصول على الموافقة منه على ضمه، لافتًا إلى أن كل الصفقات التى سيضمها الزمالك خلال الفترة المقبلة جميعها تمت بصورة شرعية من خلال التفاوض مع اللاعب، بعد الحصول على موافقة ناديه من أجل الدخول فى المفاوضات.

وأوضح «منصور» حرصه على الحفاظ على العلاقة الطيبة مع كل الأندية، حتى لو أدى الأمر لترك لاعب يحتاجه الفريق إذا تمسك ناديه بعدم رحيله.

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