شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلى بعد إتمام صفقة «طاهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، خلال ساعات مع صالح جمعة لاعب الوسط المهاجم بعد الضغوط التى تعرض لها المدير الفنى منذ وصوله أمس الأول من أجل الاجتماع مع اللاعب الذى انتقد المدير الفنى خلال فترة سابقة.

وترغب إدارة النادى فى إعادة العلاقة الطيبة بين المدير الفنى واللاعب، خصوصا أن النادى أعلن فى وقت سابق أنه سيمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة حتى يتأقلم مع الفريق خلال المرحلة المقبلة ويشارك أساسيا فى المباريات وفقا لرؤية المدير الفنى.

كان «فايلر» قد اجتمع أمس مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول من أجل مطالبته بالتركيز فى المرحلة المقبلة خصوصا أنه يعتمد عليه بشكل أساسى فى المباريات المحلية والإفريقية، وشدد «فايلر» فى الاجتماع باللاعب أثناء قيادته المران بعد عودته من سويسرا على أن المرحلة المقبلة لا تستدعى أن يقوم بإجراء تعديلات فى بعض المراكز الأساسية التى يعتمد عليها فى خطة اللعب.

ويدرس «فايلر» عقد جلسة مع أحمد فتحى الظهير الأيمن للتأكيد على أن فكرة عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى المباريات لن تكون واردة بالنسبة له، لافتا إلى أنه أبلغ لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عدم التفريط فى اللاعب قبل أن تفشل المفاوضات وينتقل اللاعب إلى بيراميدز، فى الوقت الذى تطالب لجنة التخطيط بالاعتماد على محمد هانى الظهير الأيمن على أساس أن أحمد فتحى يقضى أياما قليلة بالنادى وسيرحل إلى بيراميدز.

فيما سادت حالة من الارتياح داخل القلعة الحمراء بعد انضمام طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب إلى النادى الأهلى فى الصفقة التى انتهت أمس الاول عقب جلسة محمود الخطيب رئيس النادى ومحسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب ومحمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بذئاب الجبل مقابل 25 مليون جنيه، فضلا عن تمديد التعاقد لكل من محمد الشناوى حارس المرمى وسعد سمير مدافع الفريق.

فى شأن آخر أجرى لاعبو الفريق الكروى الأول المسحة الطبية الثالثة عقب نهاية المران الأول الذى أقيم أمس الأربعاء، على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل، وكان الأهلى قد أجرى مسحتين طبيتين قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

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فيما أجرى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مسحة كورونا للاطمئنان على سلامته قبل قيادته التدريبات اليوم، الخميس، وكذلك توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق، بعد وصوله إلى القاهرة مساء أمس الأول رفقة فايلر بعد انتهاء الإجازة التى حصلا عليها.