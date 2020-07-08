شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» يؤكد غياب ديلي آلي عن مواجهة بورنموث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن لاعبه ديلي آلي سيغيب عن مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، بسبب استمرار تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وغاب «آلي» عن مباراة انتهت بفوز توتنهام 1-صفر على إيفرتون، الاثنين الماضي، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الجاهزية قبل مواجهة بورنموث صاحب المركز قبل الأخير وبفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

وقال «مورينيو» في مؤتمر صحفي افتراضي، الأربعاء: «هذه إصابة بسيطة لكنه غير جاهز لمباراة الغد، يملك تاريخا سيئا من إصابات عضلات الفخذ الخلفية لذا يجب عليه التحلي بالحذر».

وعوقب إيريك داير لاعب توتنهام بالإيقاف 4 مباريات إلى جانب تغريمه بعد شجار مع مشجع عقب خسارة الفريق اللندني بركلات الترجيح أمام نوريتش سيتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الانجليزي في مارس الماضي.