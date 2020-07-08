شكرا لقرائتكم خبر عن «هازارد» يواصل الغياب عن تدريبات ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ريال مدريد الإسباني تدريباته، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة ديبورتيو ألافيس، ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني، الجمعة المقبل.
وغاب إيدين هازارد عن تدريبات النادي بسبب الإصابة التي يعاني منها، وأجرى اللاعب تدريبات فردية ولم ينضم للمجموعة، قبل أن يغيب عن تدريبات اليوم.
وغاب هازارد عن آخر مباراتين أمام خيتافي وأتلتيك بلباو، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام إسبانيول.
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