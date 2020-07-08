شكرا لقرائتكم ثلاث مباريات ودية لمنتخب بلجيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سيخوض منتخب بلجيكا لكرة القدم المصنف الأول عالميا ثلاث مباريات دولية في سبعة أيام في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين بعد إضافة مباراة ودية لمباراتين رسميتين في دوري الأمم الأوروبية.
وقال الاتحاد البلجيكي للعبة في بيان يوم الأربعاء، إن الفريق سيخوض مباراة ودية دولية أمام سويسرا في بروكسل في 11 نوفمبر قبل استضافة إنجلترا بعدها بأربعة أيام ثم الدنمرك في 18 من الشهر ذاته ضمن دوري الأمم.
وأضاف البيان أن المنتخب الأول سيخوض مباراة ودية في أكتوبر قبل مواجهة إنجلترا خارج ملعبه في 11 أكتوبر وأيسلندا في 14 من الشهر ذاته لكن لم يتم تحديد المنافس بعد.
وتبدأ بطولة دوري الأمم في سبتمبر أيلول عندما تعود المنافسات الدولية لأول مرة منذ العام الماضي.
وألغيت مباريات دولية رسمية كانت مقررة في مارس الماضي بسبب أزمة كوفيد-19، وكذلك تأجلت بطولة أوروبا في يونيو الماضي إلى العام المقبل.
وفازت بلجيكا في عشر مباريات متتالية منذ خسارتها خارج ملعبها 5-2 أمام سويسرا في نهاية 2018 في النسخة الافتتاحية لدوري الأمم وتتصدر تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) في اخر عامين.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاث مباريات ودية لمنتخب بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.