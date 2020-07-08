شكرا لقرائتكم مورينيو يؤكد غياب ديلي آلي عن مواجهة بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، إن لاعبه ديلي آلي سيغيب عن مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس بسبب استمرار تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وغاب آلي عن مباراة انتهت بفوز توتنهام 1-صفر على إيفرتون يوم الاثنين الماضي لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الجاهزية قبل مواجهة بورنموث صاحب المركز قبل الأخير وبفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

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وقال مورينيو في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الأربعاء :هذه إصابة بسيطة لكنه غير جاهز لمباراة الخميس، إنه يملك تاريخا سيئا من إصابات عضلات الفخذ الخلفية لذا يجب عليه التحلي بالحذر. لا يمكن المخاطرة عندما يعاني من مشكلة بسيطة.

وعوقب إيريك داير لاعب توتنهام بالإيقاف أربع مباريات إلى جانب تغريمه بعد شجار مع مشجع عقب خسارة الفريق اللندني بركلات الترجيح أمام نوريتش سيتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الانجليزي في مارس الماضي.

ورفض مورينيو التعليق على الأمر وقال : لا يوجد رد فعل. إذا أجبت سأتعرض لمشكلة وأنا لا ريد ذلك، لذا ليس لدي تعليق عن الأمر.