بالفيديو.. كوكا يعاقب مدافع أرياس على خطئه بتسجيل هدف رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

واصل أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني تسجيل الأهداف وزار شباك أرياس في الجولة الـ33 من الدوري اليوناني، مستغلًا خطأ المنافس.

واستطاع كوكا أن يستغل تمركزه خلف خط دفاع أرياس، وحصل على الكرة من دفاع الفريق الذي حاول إعادتها إلى الخلف، وعلقها بشكل رائع فوق الحارس الذي عجز عن التعامل معها، ليضيف المهاجم المصري الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45+1.

وأحرز كوكا بذلك هدفه الثالث في المباريات الثلاث الأخيرة مع أولمبياكوس، بينما بلغ مجمل أهدافه منذ الانضمام للفريق في يناير الماضي 7 أهداف.

ويحاول أولمبياكوس خلال الفترة الحالية حسم التعاقد النهائي مع كوكا من فريقه البرتغالي سبورتينج براجا.