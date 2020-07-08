صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول أمام برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي، استمرار الدفع بمحمد صلاح أمام في مباراة الفريق أمام برايتون بالجولة الـ34 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" التي تقام اليوم الأربعاء على أميكس ستاديوم.

يواصل يورجن كلوب الاعتماد على محمد صلاح بشكل أساسي بالرغم من حسم لقب الدوري، غير أنه في ظل عدم وجود منافسات أخرى للفريق يستطيع اللاعب المصري مواصلة اللعب للمنافسة على لقب هداف البطولة.

ويمتلك محمد صلاح هداف بريميرليج في الموسمين الماضيين، 17 هدفًا في رصيده في المركز الرابع بترتب الهدافين ويفصله 5 أهداف عن جيمي فاردي صاحب المركز الأول.

ويلعب بطل بريميرليج الجديد أمام برايتون الذي يحتل المركز الـ15 بجدول الترتيب، وفي رصيده 36 نقطة واستقبل 44 هدفًا خلال الجولات الـ33 الماضية.