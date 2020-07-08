هل يحقق رونالدو أحد أعظم إنجازاته الفردية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

رغم السقوط المحبط أمام إيه سي ميلان، والذي حرم يوفنتوس من الابتعاد بشكل أكبر في صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واصل مسيرته الفردية المميزة بالمسابقة ذاتها، خلال العام الحالي.

وخسر يوفنتوس بنتيجة 4-2 أمام مضيفه إيه سي ميلان، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، ليفشل في استغلال التعثر الثاني على التوالي لملاحقه لاتسيو، ويتجمد رصيده عند 75 نقطة.

وسجل رونالدو أحد هدفي يوفنتوس في مرمى ميلان، ليواصل هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي، منذ استئناف الدوري الإيطالي، عقب توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما واصل النجم البرتغالي المخضرم مسيرة مبهرة في الموسم الحالي، حيث سجل في 17 مواجهة بين آخر 18 مواجهة لعبها في الدوري المحلي.

رفع رونالدو أهدافه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال الموسم الحالي إلى 26 هدفًا، قبل سبع جولات من نهاية عمر المسابقة، ليواصل تضييق الخناق على تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، ومتصدر جدول ترتيب الهدافين، برصيد 29 هدفًا.

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وكان إيموبيلي متفوقًا بأريحية أكبر قبل "توقف كورونا" حيث سجل 27 هدفًا، وابتعد في ذلك الوقت بفارق ستة أهداف أمام رونالدو، الذي يحاصره تدريجيًا في الجولات الأخيرة.

وبتجاوزه 25 هدفًا، أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 25 هدفًا في الدوريات الثلاثة الكبرى "الإنجليزي، الإسباني والإيطالي" إلا انه يسعى نحو أحد أعظم إنجازاته الفردية، بالتتويج بلقب الهداف في الدوريات الثلاثة.

ونجح رونالدو في الفوز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر يونايتد، كما تُوج هدافًا لدوري الدرجة الأولى الإسباني ثلاث مرات بقميص ريال مدريد.

كما يستهدف رونالدو تدعيم رقمه القياسي، ويأمل في تسجيل 30 هدفًا، ليصبح أول لاعب يحقق ذلك الرقم في الدوريات الثلاثة الكبرى.

وينتظر رونالدو مواجهة أتالانتا، ساسولو، لاتسيو، أودينيزي، سامبدوريا، كالياري وروما على الترتيب، بينما يواجه منافسه إيموبيلي كل من ساسولو، أودينيزي، يوفنتوس، كالياري، فيرونا، بريتشيا ونابولي.