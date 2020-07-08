مدرب طنطا يعلن تعافي 4 لاعبين مصابين بكورونا بالفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: أكد أيمن المزين مدرب فريق طنطا اليوم الأربعاء تعافي أربعة عناصر من فريقه من فيروس كورونا المستجد واستمرار إصابة ثلاثة فقط. وقال المزين فى تصريحات لإذاعة (أون تايم سبورت) اليوم "نترقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الثالثة للفريق". Advertisements وأضاف "بحسب المؤشرات الأولية..تعافى أربعة عناصر ثبت إصابتهم بكورونا فيما لا يزال هناك ثلاثة لاعبين يعانون من الفيروس". وأوضح "سوف ندخل معسكرا مغلقا لتجهيز لاعبى طنطا لعودة الدورى وسوف أصطحب 34 لاعبا للمعسكر وسيتم الاستعانة بعدد من الناشئين للتغلب على الأزمة التي تواجه الفريق". يذكر أن طنطا يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري، الذي من المنتظر أن يستأنف فعالياته في أغسطس المقبل بعد توقفه لما يقرب من خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا، حيث يمتلك 16 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطة وحيدة أمام مراكز الهبوط.

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