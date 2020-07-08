أحمد صديق : صفقة طاهر ستحقق مكاسب مادية للأهلي

قال أحمد صديق الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي، أن صفقة انضمام طاهر محمد لاعب المقاولون العرب إلى النادي الأهلي، ستمنح القلعة الحمراء استفادة مادية كبيرة، حال النجاح في تسويق اللاعب بعد فترة.
وأضاف صديق، في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، أن الأهلي بجانب الاستفادة من قدرات اللاعب الفنية، فإنه من الممكن تسويقه في أوروبا مثل محمود حسن تريزيجيه وتجربة احتراف رمضان صبحي، مشيراً إلى أن
كان الأهلي، قد أعلن بالأمس، توصله إلى اتفاق نهائي مع المقاولون العرب لضم اللاعب بشكل نهائي.
وأعرب عماد النحاس المدير الفني لمقاولون عن خالص تمنياته للاعب بالنجاح في تجربته الجديد مع الأهلي.
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