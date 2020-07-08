شاهد.. رياض محرز يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل

عزز فريق مانشستر سيتي تقدمه امام نيوكاسل بالهدف الثاني في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الاسبوع 34 للدوري الانجليزي الممتاز. ونجح النجم الجزائري رياض محرز في تسجيل ثاني أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من كيفين دي بروين. من كيفين دي بروين. ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة .

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