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شاهد.. مانشستر سيتي يسجل هدف أول مبكر في شباك نيوكاسل

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نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل هدف مبكر في شباك ضيفه نيوكاسل ليتقدم بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات

الجولة 34 للدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل الدولي البرازيلي جابرييل خيسوس الهدف الأول للسيتيزن بعد 10 دقائق فقط

من انطلاق المباراة بتسديدة متقنة علي يسار حارس نيوكاسل.

يحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 66 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

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