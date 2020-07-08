مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم 8 يوليو 2020 بالجولة 34

يحل ليفربول ضيفاً على برايتون ضمن مباريات اليوم 8-7-2020 في مواجهات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستجري على استاد أميكس، ويبحث الريدز الذي تُوج بلقب الدروي حديثاً، عن مواصلة سجله الرائع وكسب أكبر عدد من النقاط في موسم واحد.

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم متاح عبر قناة beIN SPORTS HD2، بصوت المعلق علي محمد علي، وينطلق البث المباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون اليوم الأربعاء 7 يوليو عند الساعة 10:15مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 بتوقيت القاهرة.

كما نقدم لزوار الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اون لاين قبل انطلاق اللقاء بقليل وسنكون في نقل

حي ومباشر للقاء ليفربول اليوم لمتابعة البث التلفزيوني على الانترنت.

يلعب ليفربول مباراة اليوم أمام برايتون، بعد انتصاره على استون فيلا بهدفين نظيفين في اللقاء الماضي، كذلك يتطلع رفاق النجم المصري محمد صلاح إلى تحقيق أرقام قياسية والوصول لـ 100 نقطة في الأربع مباريات القادمة، لكن ما يعيب الفريق حالياً كونه لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه، رغم أنه ضمن الفوز باللقب هذا الموسم، حيث يحتل الريدز مركز الصدارة برصيد 89 نقطة، متفوقاً بـ 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي تعثر أمام

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ساوثهامبتون في الجولة السابقة.

في الجهة الآخرى، استعاد برايتون الذي يقترب من مناطق الهبوط عافيته، بعد أن ابتعد بفارق تسع نقاط عن منطقة الخطر، بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في واحدة من الأربع مباريات الأخيرة، ويتطلع برايتون إلى إنهاء الموسم في مركز متقدم خاصة أنه يأتي لمواجهة ليفربول بعد فوزه 1-0 على نورتش سيتي في المباراة السابقة.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون

تقام مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر، سيتم إذاعة مباراة ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح على قناة بي إن سبورت الثانية عالية الجودة.

لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر ( اضغط هنا )