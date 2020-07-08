بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم 8/7/2020 الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لخوض مباراة مرتقبة أمام نظيره برايتون، عندما يحل الريدز ضيفاً على ملعب أميكس، لحساب منافسات المرحلة الـ34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2019/20.

ويقدم موقع الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم، والتي ستنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر، أي العاشرة والربع بتوقيت السعودية، وتمتلك قنوات بي غن سبورت حقوق البث الحصري للبريميرليج في الشرق الأوسط، وسيعرض اللقاء عبر شاشة BeIN SPORT HD2 بصوت المعلق علي محمد علي.

قق ليفربول لقب البريميرليج هذا

الموسم بعد غياب دام لنحو ثلاثون عاماً، وكانت آخر مباراة للفريق أمام أستون فيلا بالجولة الماضية من المسابقة وفازوا بنتيجة هدفين دون رد، ليرتفع رصيد كتيبة المدرب يورجن كلوب للنقطة 89، وبفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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يعاني برايتون هذا الموسم بشكل واضح، فالفريق قريب جداً من مناطق الهبوط باحتلاله المركز الـ15 برصيد 36 نقطة، وبفارق تسعة نقاط عن أستون فيلا صاحب المرتبة الـ18،

وسيكون الفريق مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية أمام محمد صلاح ورفاقه من أجل تحسين ترتيبهم بالجدول.

سيفتقد ليفربول في مباراة اليوم خدمات الثنائي جويل ماتيب وديان لوفرين بسبب الإصابات، عدا ذلك ستكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب الألماني يورجن كلوب لخوض هذه المواجهة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترينت أليكساندر أرنولد

الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو – جورجينيو فينالدوم

الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر ( اضغط هنا )