شفاء نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي من فيروس كورونا

كشفت تقارير سعودية بأن المسحة الثانية الذي أجراها أمرابط للتأكد من إصابته بفيروس كورونا جاءت "سلبية" ليتأكد اللاعب من سلامته. و يخضع أمرابط لمسحة ثالثة وأخيرة للتأكد من سلامته نهائيًا خلال الساعات القادمة قبل الانضمام بتدريبات نادي النصر. كان الصحفي الرياضي خالد العجلان نشر نتيجة المسحة الخاصة بنجم ‎النصر نور Advertisements الدين أمرابط التى جاءت ايجابية لفيروس ‎كورونا. الدين أمرابط التى جاءت ايجابية لفيروس ‎كورونا. خضع أمرابط للمسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية قادماً من هولندا للمشاركة في تدريبات النصر استعدادا لاستئناف منافسات الدوري السعودي الشهر المقبل. شارك نور الدين أمرابط مع النصر في 58 مباراة سجل فيهم 9 أهداف وصنع 19 هدفًا في مختلف البطولات وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس في 58 مباراة سجل فيهم 9 أهداف وصنع 19 هدفًا في مختلف البطولات وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال.

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