طلائع الجيش يجري المسحه الثالثة للاعبين

خضع لاعبو فريق طلائع الجيش للمسحه الثالثة لفيروس كورونا، استعدادا لعودة الدوري المصري مرة أخري. وكانت نتيجة العينه الأولي والثانية للاعبين والجهاز الفني والإداري جاءت جميعها سلبية. وطلب العميد أحمد المهدي مدير الكرة من اللاعبين، ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وعدم الخروج عقب التدريبات منعا الاختلاط. وأشار إلي أن الأمر يعد في غاية الصعوبة في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الفريق مقبل على مباريات صعبة ونحتاج جميع اللاعبين. الصعوبة في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الفريق مقبل على مباريات صعبة ونحتاج جميع اللاعبين. وكان الاتحاد المصري أعلن تعديل موعد استئناف الدوري الي 6 أغسطس بدلا من 7 بسبب انتخابات مجلس الشيوخ.

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