بعد تصريحات الجنايني .. أزمات محمد صلاح واتحاد الكرة عرض مستمر

اثارت تصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، جدلاً واسعاً بعد أن تجاهل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ومهاجم ليفربول المتوج مؤخراً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اختياراته لأفضل تشكيل في تاريخ الكرة المصرية.

وإختار الجنايني تشكيلاً يضم كل من: إكرامي الشحات، إبراهيم حسن، إبراهيم يوسف، ماهر همام، محمد عبد الشافي، محمد شوقي، حسام غالي، حازم إمام، حسن شحاتة، محمود الخطيب، حسام حسن.

وتلوح في الأفق أزمة جديدة بين صلاح ومسئولي الجبلاية بسبب إستمرار تجاهل النجم المصري الذي دخل في خلافات عنيفة ومتكررة في السنوات الأخيرة مع المسئولين عن اتحاد الكرة..

"الوفد" ترصد أبرز أزمات محمد صلاح مع اتحاد الكرة في السطور التالية..

الأزمة الأولي لمحمد صلاح

أولي أزمات صلاح مع اتحاد الكرة كانت بسبب الحقوق التسويقية للاعب، بعد أن وضع مسئولو الجبلاية صورة محمد صلاح بشكل منفرد علي الطائرة المخصص لنقل بعثة الفراعنة للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018.

ودخل صلاح ووكيله الكولومبي رامي عباس في صدام عنيف مع اتحاد الكرة قبل انطلاق البطولة ما أجبر الاتحاد والشركة الراعية علي رفع صورته وتغيير تصميم الطائرة بالكامل.

انتقادات عنيفة للجبلاية

وتكررت أزمة محمد صلاح مع مجلس أبوريدة مرة أخري بعد أن شن هجوماً عنيفاً في تصريحات صحفية علي معسكر المنتخب في روسبا خلال المشاركة في كأس العالم.

وأكد صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية أن الأمور داخل معسكر المنتخب لم تكن علي مايرام من الناحية التنظيمية.

وقال صلاح: " وصول الجماهير إلى فندق اللاعبين كان غير طبيعي، عندما كنا في يوم الراحة ظللت حبيسًا في غرفتي حتى التاسعة والنصف مساءً، عندما حاولت النزول لساحة الفندق كان معي 200 فرد".

وأضاف: " تحدثت عن الأمر مع المسؤولين ولكن اتحاد الكرة قالوا لي لماذا تشتكي؟، أشتكى لأنني إنسان، أريد أن أكون مع اللاعبين، أريد الجلوس والاستمتاع بحياتي، نحن نحب بعضنا كلاعبين ونريد أن نلهو قليلًا معا في وقت الراحة".

وشدد الفرعون المصري في تصريحاته علي أن علاقته باتحاد الكرة لم تكن علي ما يرام.

صلاح يهدد بالإعتزال

اثارت تقارير صحفية عقب نهاية مونديال روسيا أزمة جديدة بعد أن أشارت ال أن محمد صلاح يفكر جدياً في اعتزال اللعب دوليًا، نتيجة استغلاله سياسيًا في مدينة جروزني عاصمة الشيشان في روسيا.

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و أكد التقارير أن صلاح أُجبر على مقابلة قديروف رئيس الشيشان، والذي منح اللاعب حق المواطنة الفخرية الشيشانية، على هامش وجود منتخب مصر في المدينة استعدادًا لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

فكرة حصول صلاح على حق المواطنة الفخرية الشيشانية، فجرت غضب ليفربول ضد اللاعب، خاصة في ظل الخلافات السياسية بين إنجلترا والشيشان، والتي ترجع لفترات طويلة ليست وليدة اليوم.

محمد صلاح تلقى اتصالات من مسئولي ليفربول، أعربوا فيه عن غضبهم الشديد من قبول صلاح للتكريم،

وهو مابرره اللاعب بأنه ليس لديه أي خلفية عن النواحي السياسية، وأن اتحاد الكرة طلب حضور كل نجوم المنتخب، ولم يخبره أي مسئول بالجبلاية عن مثل هذه الأمور.

تصويت الفيفا يشعل أزمة جديدة

الأزمة الأكثر سخونة بين صلاح واتحاد الكرة المصري جاءت بسبب تصويت "فيفا" لإختيار اللاعب الأفضل في العالم في 2019.

وتسبب خطأ فادح من الاتحاد في ارسال نتيجة تصويت حمد المحمدي قائد المنتخب والمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني في ذلك الوقت في وقت متأخر ماتسبب في عدم إحتساب تصويتهما.

وتسبب هذا التصرف في غضب صلاح الذي حذف كلمة لاعب منتخب مصر من حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قبل أن يرد بتغريدة ساخنة قال فيها : "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، في إشارة واضحة لوجود حالة من التربص من مسئولي الجبلاية تجاهه.

وتسبب خطأ الاتحاد في خسارة صلاح ل 14 نقطة في سباقه نحو جائزة الأفضل في العالم، حيث تنص اللائحة على اختيار الفائز بجائزة الأفضل وفقاص لأربعة طرق للتصويت تتساوي فيما بينها بنسبة 25%، ويتم تقسيمها عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمي، ومدربي منتخبات العالم، وقادة المنتخبات، ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم بواقع 3 اختيارات لكل فرد يحصل الأول منها على 5 نقاط ثم الثاني على 3 ونقطة وحيدة للأخير.

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