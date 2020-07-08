السد القطري يجدد عقد أكرم عفيف حتي ٢٠٢٥

أعلن نادي السد القطري اليوم الأربعاء تجديد عقد أكرم عفيف لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي. ونشر نادى السد القطري عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا ‏رسمياً : ‎اكرم عفيف مع الزعيم حتى 2025. انضم أكرم عفيف صاحب ال إلى صفوف السد القطري موسم ٢٠١٨ قادما من نادي فياريال الأسباني. يحتل نادي السد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد ٣٢ نقطة.

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