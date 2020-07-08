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ستاندرليج يرفض عرض العين لضم ماكسيم ليستين

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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رفض نادي ستاندرليج البلجيكي عرضا رسميا من نادي العين الإماراتي للتعاقد مع الجناح البلجيكي ماكسيم ليستين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير بلجيكية، أن ستاندرليج، رفض عرضا من العين أحد أكبر أندية الإمارات، بقيمة مليون ونصف المليون يورو، للتخلي عن الجناح ماكسيم ليستين صاحب الـ28 عامًا، والذى بات قريبا من الرحيل عن صفوف فريقه خلال الصيف القادم.

وكان الجناح البلجيكي قد تلقى عدة عروض من جانب أندية عربية خلال الفترة الماضية، أبرزها العربي القطري، بالإضافة لأحد الأندية في .

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ويرغب ستاندرليج في الحصول على مبلغ أكبر من جراء انتقال ماكسيم ليستين، لأي نادٍ خليجي خلال الفترة المقبلة، كما أن اللاعب لديه بعض العروض الأوروبية أيضا.

ستاندرليج يرفض عرض العين لضم ماكسيم ليستين-البلجيكي ماكسيم ليستين لاعب نادي ستاندرليج (صور:AFP)

ويسعى نادي العين لضم عدد من الصفقات المميزة، خلال الصيف القادم، من أجل العودة بقوة للمنافسة على بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، وكذلك بطولة دوري أبطال آسيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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