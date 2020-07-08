نور الدين أمرابط يُسعد جماهير النصر!

كشفت مصادر مُقربة من نادي النصر عن مفاجأة سارة بشأن الصحية للاعب المغربي، نور الدين أمرابط، الذي تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعب، وتأكد إصابته بالفيروس بعد عودته إلى السعودية.

وأوضحت مصادر نصراوية أن المسحة الثانية التي تم أخذها من أمرابط جاءت سلبية، لافتة إلى أن محترف النصر قد يخضع لمسحة ثالثة وأخيرة، للتأكد من سلامته نهائيًا، خلال الساعات القادمة، قبل الالتحاق بتدريبات فريقه.

وتتمنى جماهير العالمي أن يُشفى أمرابط سريعًا، حتى يكون جاهزًا لخوض مباراة الديربي أمام الهلال يوم 5 أغسطس القادم، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) وهي الأولى بعد استئناف النشاط الرياضي، الذي توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر الهلال حاليا منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

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ويُعد أمرابط من أفضل اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين، وكان النجم المغربي عامل رئيسي في تتويج النصر ببطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي، وذلك بعد صراع عنيف مع الهلال.

ويُدافع الدولي المغربي عن قميص النصر منذ شهر يوليو 2018، عندما حضر من واتفورد الإنجليزي، وبلغت قيمة الصفقة 8.5 مليون يورو، ويحصل اللاعب صاحب الـ33 عامًا على راتب قدره 3 مليون يورو سنويا، وينتهي عقده مع الفريق الأصفر في يونيو 2021.

وخاض أمرابط حتى الآن مع النصر 58 مباراة، وهز شباك الخصوم 9 مرات، وتمكن من صناعة 19 هدف، وبلغت عدد دقائق اللعب 4834 دقيقة.

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