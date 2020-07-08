النصر يواجه خطر الحرمان من صفقات الميركاتو الصيفي 2020!

بات نادي النصر السعودي مُهددًا بعدم القدرة على إتمام أي صفقة خلال الميركاتو الصيفي 2020، وذلك بعد الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإلزام فارس نجد بدفع مبلغ 260 ألف دولار، إضافة لغرامات تأخير 5% من ديسمبر 2019، للاعب الفريق السابق محمد فوزير.

وكان محمد فوزير قد رفع قضية ضد فريقه السابق، للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، ويواجه نادي النصر خطر الحرمان من إبرام الصفقات لثلاث فترات انتقالات، بداية من الميركاتو الصيفي 2020، في حال عدم سداد الغرامة في مدة أقصاها 45 يوماً.

وتعاقد النصر مع محمد فوزير في صيف عام 2017، قادمًا من الفتح الرباطي المغربي، بعقد يمتد لثلاث سنوات، لكنه لم يظهر بصورة جيدة، لينتقل بعد ذلك إلى فريق أحد على سبيل الإعارة، ثم إلى فريق الرائد.

وخلال مسيرته مع النصر، لعب المغربي فوزير 23 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وصنع هدفين، ومع فريقه الحالي الرائد خاض 23 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع هدف وحيد.

ويمتد عقد فوزير مع الرائد حتى يونيو 2021، وظهر لاعب النصر السابق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال 52 مباراة حتى الآن، هز الشباك في 16 مناسبة، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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