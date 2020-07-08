وفاة أسطورة الترجي والكرة التونسية عبد المجيد التلمساني

توفي صباح اليوم الأربعاء اسطورة الترجي والكرة التونسية، عبد المجيد التلمساني، عن عمر يناهز 83 عامًا.
ونعت إدارة الترجي فقيد الكرة التونسية، من خلال حساب النادي الرسمي على “تويتر”: ” فجعنا بنبأ وفاة هداف النادي التاريخي عبد المجيد التلمساني، 83 سنة، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.
وكان عبد المجيد التلمساني لاعبا في صفوف الترجي، ويشغل مركز الوسط المهاجم والجناح الأيمن.
وحقق التلمساني رقما قياسيا لم يستطع أحد كسره حتى الآن، عندما أحرز 38 هدفًا في موسم 1957-1958.
يذكر أن الراحل عبد المجيد التلمساني، هو والد مهاجم الترجي والمنتخب التونسي السابق زياد التلمساني.
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