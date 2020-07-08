الرجاء مُتعجب من تصريحات مرتضى منصور بشأن حميد احداد

أبدت إدارة الرجاء تعجبها من، التصريحات التي اطلقها رئيس الزمالك مرتضى منصور، بشأن موعد انتهاء اعارة حميد احداد، وتفعيل بند الشراء النهائي.

وأكد مصدر مسؤول بإدارة الرجاء في تصريحات لموقع “le360” المغربي، أن اعارة حميد احداد مازالت مستمرة، ولا صحة لما يدعيه رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وانضم حميد احداد إلى صفوف الرجاء قادما من الزمالك على سبيل الاعارة لمدة عام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال المصدر أن إعارة حميد احداد تنتهي بنهاية جميع مسابقات الموسم الحالي، بما فيها بطولة الدوري المغربي، ودوري ابطال افريقيا، وبالتالي اللاعب لن يعود إلى الزمالك في الموعد الذي تحدث عنها مرتضى منصور.

وصرح مرتضى منصور، مؤكدا أن اعارة حميد احداد للرجاء انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي، ولم يتم تفعيل بند الشراء النهائي.

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وطالب مرتضى منصور إدارة الرجاء بالحصول على مبلغ 1.5 مليون دولار، من اجل الموافقة على بيع حميد احداد خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وشدد الرجاء على أن العقد الذي تم ابرامه مع الزمالك عند الحصول على خدمات حميد احداد على سبيل الاعارة واضح وصريح، ويبقى على اللاعب لما بعد انتهاء الموسم الحالي.

واندهشت إدارة الرجاء، من المبلغ الذي حدده رئيس الزمالك مرتضى منصور لبيع احداد بشكل نهائي، حيث اكدت استحالة دفع 1.5 مليون دولار، بسبب ضعف القدرات المالية للأندية المغربية.

ويواجه الرجاء، الزمالك، مطلع شهر سبتمبر القادم، في مباراة دور نصغ النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

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