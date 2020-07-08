رسميًا | ليدز يُبقي على هيلدر كوستا بتسديد 16 مليون إسترليني لولفرهامبتون

نجحت إدارة نادي ليدز يونايتد الانجليزي في الإبقاء على الجناح البرتغالي السريع “هيلدر كوستا” بعقد دائم بعد تسديد مبلغ 16 مليون جنيه إسترليني لولفرهامبتون.

ووقع اللاعب صاحب الـ 26 عامًا على عقد مدته 4 أعوام مع ليدز يونايتد عقب انتهاء إعارته مع الفريق هذا الصيف.

وغادر هيلدر كوستا ملعب المولينو مطلع موسم 2020/2019 متوجهًا إلى ليدز يونايتد بسبب قلة مشاركاته مع ولفرهامبتون تحت قيادة المدرب البرتغالي “نونو سانتو”.

واستطاع هيلدر كوستا اثبات نفسه لمدرب ليدز يونايتد “بيلسا” ليشركه في 30 مباراة كأساسي و10 مبريات كبديل بمسابقة الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، بالاضافة لمباراتين في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام سالفورد سيتي وستوك سيتي، ومباراة في كأس الاتحاد الانجليزي أمام ارسنال.

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وتخرج هيلدر كوستا في أكاديمية نادي بنفيكا البرتغالي عام 2012، ولعب لمدة ثلاثة مواسم مع فريق بنفيكا “ب” دون أي مشاركة تذكر مع الفريق الأول بمسابقة الدوري البرتغالي الممتاز.

وفي عام 2015 انتقل هيلدر كوستا إلى ديبورتيفو لاكرونيا على سبيل الإعارة من بنفيكا ليشارك في 6 مباريات كبديل، وفي موسم 2016/2015 مثل موناكو الفرنسي في 25 مباراة على سبيل الإعارة من بنفيكا.

وبموسم 2017/2016 أعير لنادي ولفرهامبتون الانجليزي والي تألق معه في 25 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف، ليواصل مشواره مع الفريق لموسمين إضافيين، لكن معظم مشاركاته جاءت من على الدكة، ليقرر خوض تجربة مع ليدز يونايتد بنظام الإعارة، انتهت بتحويل العقد إلى عقد طويل الأمد نظير 16 مليون إسترليني.

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