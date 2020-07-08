الرجاء في ورطة قبل مواجهة الزمالك

يعاني الرجاء، من عدم خوض مباريات ودية، في اطار استعدادات الفريق، لاستئناف بطولة الدوري المغربي، ومواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ورفض فريق وادي زم المغربي، طلب مسؤولو الرجاء، من أجل خوض مباراة ودية تجمع الفريقين، من أجل الاستعداد لاستكمال بطولة الدوري ودوري ابطال افريقيا، والبطولة العربية للأندية.

ويعود الدوري المغربي في الرابع من شهر اغسطس المقبل، بينما تستأنف بطولة دوري ابطال افريقيا، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم.

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واعتذر مسؤولو وادي زم عن مواجهة الرجاء وديًا، بسبب اتفاقهم بالفعل على خوض 4 مباريات ودية أمام فرق رجاء بني ملال، والاتحاد البيضاوي، والجيش الملكي، وأخيرًا أولمبيك خريبكة.

ويواجه الرجاء فريق الزمالك، في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، الذي تقرر أن يقام من مباراة واحدة بملعب محايد في شهر سبتمبر القادم.

وينتظر الرجاء مواجهة صعبة ضد الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية، بعد أن خسر لقاء الذهاب بالإسماعيلية بهدف دون رد.

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