فايلر يظهر في مران الاهلي ويجري مسحة “كورونا”

ظهر المدير الفني للاهلي السويسري رينيه فايلر، في الجزء الأخير من المران الذي خاضه الفريق، صباح اليوم بملعب مختار التتش.

ولم يقم رينيه فايلر بقيادة مران الاهلي، لكنه حرص على متابعة سير التدريبات، والاطمئنان على اللاعبين، في ظل غيابه خلال الفترة الماضية لتواجده في بلاده.

وعاد رينيه فايلر في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، قادما من بلاده، بعد قضاء اجازة بصحبة اسرته، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأجرى السويسري رينيه فايلر المسحة الطبية الخاصة بـ “فيروس كورونا” اليوم، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ولن يشارك فايلر في تدريبات الفريق لحين ظهور نتيجة المسحة.

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ونجحت إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، في تمديد تعاقد المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر لمد موسم، حيث ينتهي تعاقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يقود رينيه فايلر مران الاهلي الجماعي صباح غدًا الخميس، حيث من المنتظر ظهور نتيجة المسحة الخاصة به اليوم، أو صباح الغد.

ويستعد الاهلي لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، التي تقرر عودتها يوم 6 اغسطس المقبل، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.

وقاد السويسري رينيه فايلر الاهلي للفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك مطلع الموسم الحالي، كما قاده لتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى تأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.

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