المصري البورسعيدي مُستعد لبيع الفلسطيني “محمود وادي”

أخبر المدير الرياضي للنادي المصري البورسعيدي “عبد الظاهر السقا” المهاجم الدولي الفلسطيني “محمود وادي” بشروط الإدارة للاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذا ما أراد هو مغادرة بورسعيد بحثًا عن فرصة أفضل سواء خارج أو داخل الدوري المصري.

ويقضي محمود وادي موسمه الثاني على التوالي مع المصري البورسعيدي من بعد انضمامه من الأهلي الأردني في صيف 2018.

وتلقى لاعب أهلي الخليل الأسبق العديد من العروض الجادة للرحيل عن صفوف المصري أبرزها من الزمالك منذ الميركاتو الشتوي الماضي، حسب تأكيدات صحف ومواقع فلسطينية، الأمر الذي دفع عبد الظاهر السقا نحو عقد جلسة خاصة مع اللاعب لاخباره بموقف الإدارة من تلك العروض.

وأكدت مصادر داخل نادي المصري، استعداد الإدارة للتفريط في خدمات “محمود وادي” بشرط تلقيها لعرض مادي يليق بإمكانيات اللاعب الذي يُعد أحد أفضل المهاجمين الفلسطينيين منذ عام 2017 حتى الآن، وأكثرهم تسجيلاً للأهداف الرأسية.

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وسجل محمود وادي، الملقب بـ (البرج)، 7 أهداف في 26 مباراة بمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018، إلا أن معدله التهديفي تراجع كثيرًا هذا الموسم.

واكتفى صاحب الـ 25 عامًا بتسجيل هدفين في 13 مباراة بالدوري المصري بموسم 2020/2019 أمام سموحة والإنتاج الحربي، ونال العديد من البطاقات الصفراء، ووصل عددهم لـ 6 بطاقات!

وطلب عبد الظاهر السقا من محمود وادي التركيز في المباريات المتبقية للفريق بموسم 2020/2019 قبل التفكير في العروض التي تلقاها مؤخرًا، كي يحافظ على شعبيته بين جمهور المصري، خاصةً وأنه دائمًا ما يُسجل أهدافًا مؤثرة وهذا ما يحتاجه المصري للتقدم في الجدول حديث يحتل المركز العاشر حاليًا.

ويعيش محمود وادي حالة من الاستقرار النفسي في مدينة بورسعيد، ولا يوجد أي سبب مُقنع يدفعه نحو الرحيل، حيث يشارك بصفة أساسية مع الفريق، وتوجد حالة انسجام ملحوظة بينه وبين زملائه.

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