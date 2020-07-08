عصام الحضري يوثق علاقته بمهاجم الاهلي

وثق أسطورة حراسة منتخب مصر “عصام الحضري” علاقة صداقته بالمهاجم الجديد للنادي الأهلي “آليو بادجي” بتقديم هدية خاصة له قبل أحد التدريبات البدنية ضمن استعدادات اللاعبين لاستئناف النشاط الرياضي مطلع الشهر المقبل.

وقام عصام الحضري بإهداء قفازه الخاص لآليو بادجي في ملعب التدريب، ونشر صورة لتلك اللحظة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وكتب الحضري “آليو بادجي..صديقي”.

وانتقل بادجي من نادي رابيد فيينا النمساوي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية بمبلغ فاق المليون دولار، واستطاع المشاركة في عدة مباريات لعل أبرزها أمام بيراميدز عندما ساعد على تحقيق التعادل ثم الفوز في الدقائق الأخيرة.

كما حصل بادجي على ركلة جزاء في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ونفذ علي معلول الركلة بنجاح ليفوز الأهلي 2/صفر ويضمن التأهل إلى نصف النهائي الذي سيواجه فيه الوداد المغربي.

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وتحدث آليو بادجي مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي، بعد ظهوره لأول مرة في تدريبات الفريق بملعب مختار التتش هذا الأسبوع منذ توقف النشاط الرياضي.

وقال بادجي “كنت مشتاق للعودة إلى تدريبات الفريق على ملعب التتش، كنت أتدرب من المنزل بجدية خلال الفترة الماضية للحفاظ على لياقتي البدنية والفنية، وأنا متشوق مثل جميع زملائي للتدرب بشكل جماعي من جديد”.

وأضاف بادجي “التدريب الجماعي مختلف لأنه يمنح اللاعبين دوافع وحوافز قوية من أجل تقديم أفضل ما لديهم. أشعر بالارتياح لتواجدي في مصر، وأعتقد أنني قد وصلت إلى أعلى درجات الانسجام مع زملائي داخل الفريق، وجاهز للمشاركة في أي وقت، وأعتقد الجمهور بتسجيل الأهداف فور عودة النشاط الرياضي من جديد”.

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