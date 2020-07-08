ماهو سبب تبادل الضحكات بين إبراهيموفيتش وكريستيانو؟



كشف تقرير صحفي إيطالي، سر تبادل الضحكات بين زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، خلال مباراة الفريقين، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الروسونيري بنتيجة 4-2.



والتقطت الكاميرات، تبادل اللاعبين للضحكات، عقب تسجيل إبرا، الهدف الأول لميلان في المباراة من ركلة جزاء.



ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن كريستيانو وقف بجانب إبرا أثناء تسديد ركلة الجزاء، ثم قال للحارس فويتشيك تشيزني "أنت تعرفه.. سأتحدث"، وذلك في إشارة إلى الزاوية التي سيسدد بها السلطان.



وحاول كريستيانو من خلال هذه الكلمات، تشتيت تركيز إبراهيموفيتش الذي يعتاد على تسديد ركلات الجزاء على يمين الحراس.



ووضع إبرا، الكرة في المرمى على يمين تشيزني، دون تغيير زاويته المفضلة، بينما ذهب الأخير إلى الجهة اليسرى.



وعقب تسجيل الهدف، نظر النجم السويدي إلى كريستيانو الذي أدار وجهه، عقب تبادل اللاعبين للضحكات.

المصدر: موقع كورة

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