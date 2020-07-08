رياضة | عاجل - خناقة شوارع بطلها نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - خناقة شوارع بطلها نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مشادة عنيفة بين السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي وأحد المواطنين الأفارقة بمصر، خلال مشاركة لاعب الأحمر في مباراة كرة خماسية بأحد الأحياء السكنية في منطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت تقارير صحفية أن الواقعة بدأت بمشاركة "بادجي" مجموعة من أصدقائه في مباراة كرة خماسية أمس الثلاثاء، وحدثت مشادة بين مهاجم الأهلي، وأحد لاعبي الفريق المنافس، وتطور الأمر بينهما ليقوم اللاعب السنغالي بالإعتداء على اللاعب الآخر بالضرب المبرح في واقعة مؤسفة لا تمت لصلة بالروح الرياضية.

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تدخل مدير الحي السكني ورجال الأمن وتم إنهاء الأزمة، ونقل اللاعب المصاب لأحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية، وتم إقناعه بعدم تقديم محضر ضد مهاجم الأهلي لعدم التأثير على مستقبله الكروي.

وانضم أليو بادجي لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه لم يحصل على فرصته كاملة للمشاركة مع الفريق الأحمر، بسبب توقف النشاط الرياضي في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويستعد "بادجي" مع فريق الأهلي لإستئناف النشاط الكروي خلال شهر أغسطس المقبل، وفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة.