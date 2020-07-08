رياضة | تعليق مثير من إبراهيموفيتش بعد سحق يوفنتوس في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من إبراهيموفيتش بعد سحق يوفنتوس في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي عقب مساهمته في الفوز على يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب سان سيرو معقل ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال زلاتان في تصريحات صحفية عقب اللقاء:"أنا عجوز، هذا ليس سراً، العمر مجرد رقم, أنا أعمل بشكل جيد وأحصل على توازن جيد. أشعر بالارتياح، لأكون صادقًا، أحاول مساعدة الفريق بكل طريقة".

وبسؤاله عن توجيهه للاعبين من على دكة البلادء, علق إبراهيموفيتش قائلًأ:"أنا رئيس ولاعب ومدرب، السلبية الوحيدة هي أنني أتقاضى راتبي فقط لأنني لاعب! لو كنت هنا منذ اليوم الأول للموسم لكنا فزنا بالدوري".

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وعن إمكانية استمراره في ميلان في الموسم المقبل, قال إبراهيموفيتش:" سنرى، سنرى. لا يزال هناك شهر لأستمتع به ولكن هناك وضع غريب يحدث ونحن لا نتحكم في ذلك، أنا سعيد في ميلان حقاً".

وتابع:"لا أعرف ما إذا كان المشجعون قد رأوني على الهواء مباشرة للمرة الأخيرة، يمكن أن يكون كذلك. لماذا؟ اقرأ بين السطور, إنه لأمر غريب اللعب دون جمهور، لو كان الملعب مملتئاً لكان الأمر رائعًا الليلة".

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلًأ:"عندما ذهبت إلى أمريكا أصبت، أردت أن أشعر بالحياة، أبلغ من العمر 38 عامًا ولا أملك اللياقة البدنية التي كنت أملكها لكني ذكي، لا أحاول أن أفعل نفس الأشياء التي فعلتها عندما كان عمري 20 عاماً".