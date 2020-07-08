رياضة | مفاجأة مدوية.. الكشف عن سر تمرد النني على بشكتاش

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. الكشف عن سر تمرد النني على بشكتاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة "Milliyet" التركية، مفاجأة نارية، بعدما كشفت عن سر تمرد الدولي المصري محمد النني على فريقع الحالي بشكتاش، قبل مباراة قيصري سبور في الدوري التركي.

وخسر بشكتاش يوم الإثنين الماضي، أمام قيصري سبور بنتيجة 3-1 في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري التركي، وتقهقر إلى المركز السادس برصيد 50 نقطة وبفارق 16 نقطة عن المتصدر إسطنبول باشاك شهير.

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وأكدت الصحيفة، أن مستوى محمد النني لم يكن محض صدفة بل كان نتيجة لعدم مشاركة في تدريبات بشكتاش الجماعية لمدة يومين قبل المباراة.

يرجع سبب غياب النني عن التدريبات بعدما دخل في أزمة مع إدارة بشكتاش حول راتبه المتأخر بالإضافة إلى مطالبته بالحصول على حوافز إضافية نظير بقائه مع الفريق خلال شهر يوليو الجاري بعد انتهاء فترة إعارته رسميًا من آرسنال في 30 يونيو.

لم يظهر النني بالمستوى المأمول له أمام قيصري سبور على الرغم من مشاركته على مدار دقائق المباراة كاملة، وبالتالي، طالته سهام النقاد بعد سقوط بشكتاش في الخسارة.