رياضة | عاجل.. عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن خضوع لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، للعزل الصحي في منزله، كإجراء إحترازي بعد مخالطته لأحد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وذكر البرنامج الإسباني الشهير«التشيرنجيتو» أن نتيجة فحوصات لوكا يوفيتش لفيروس كورونا، قد جاءت سلبية، ولكن اللاعب يخضع في الوقت الحالي للعزل كإجراء إحترازي، بعد أن خالط صديق له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف البرنامج أن اللاعب الصربي سوف يجري فحص آخر في الأيام القادمة وإذا كانت النتيجة سلبية مرة أخرى فسوف ينتظم بعدها في التدريبات بشكل طبيعي.

ويواصل ريال مدريد استعداداته لمباراة ألافيس في الليجا، يوم الجمعة المقبل، ويتصدر المرينجي جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، وبفارق 4 نقاط كاملة عن برشلونة الوصيف برصيد 73 نقطة.