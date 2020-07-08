رياضة | مدرب ميلان الجديد.. تعرف على مسيرة الألماني رالف رانجنيك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب ميلان الجديد.. تعرف على مسيرة الألماني رالف رانجنيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية وألمانية، عن اقتراب المدرب الألماني رالف رانجنيك من تولي القيادة الفنية لفريق إيه سي ميلان الإيطالي في الموسم الجديد، خلفًا للمدرب الحالي للفريق ستيفانو بيولي.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن رالف رانجنيك مدرب شتوتجارت ولايبزيج السابق سيكون مدرب ميلان فى الموسم المقبل خلفاً لستيفانو بيولي، بعد مفاوضات طويلة من جانب إيفان جازيديس الرئيس التنفيذى للنادى الإيطالي، وذلك بعد تذبذب نتائج الروسونيري في الموسم الحالي وابتعاده عن دائرة المنافسة بالدوري الإيطالي.

رالف رانجنيك من مواليد 29 يونيو 1958 يبلغ عمره 62 عامًا، كان يلعب في مركز خط الوسط خلال مسيرته بالملاعب، ولعب في بعض الأندية الألمانية منها شتوتجارت، وإف سي هايلبرون، ونادي أولم 1846، بالإضافة لناديي فيكتوريا باكنانج، و ليبولدسفيلر والذي قام فيهما بدور "المدرب واللاعب" في فترة الثمانينات.

مسيرة "رانجنيك" التدريبية

بدأ رالف رانجنيك مشواره التدريبي عام 1983، حيث قاد فريق فيكتوريا باكنانج كلاعب ومدرب، بعدها انتقل لتولي تدريب فريق الرديف بنادي شتوتجارت الألماني من عام 1985 وحتي 1987، ثم انتقل لقيادة فريق ليبولدسفيلر كلاعب ومدرب ايضًا من 1987 وحتي 1988.

تولي "رانجنيك" تدريب فريق إس سي كورب الألماني عام 1988 واستمر معه عامين، قبل تولي مهمة الإشراف على فريق الناشئين بنادي شتوتجارت عام 1990، ثم تولي تدريب فريق الشباب بالنادي الألماني حتي عام 1994، واختير بعدها لتدريب فريق ريوتلنجن حتي عام 1996، ثم قاد فريق أولم لمدة عامين من 1997 وحتي 1999.

في عام 1999 تولي "رانجنيك" تدريب فريق شتوتجارت واستمر معه حتي 2001، وقاد الفريق في 86 مباراة، فاز في 36 مباراة، وتعادل في 16 مباراة، وخسر 34 مباراة، وسجل لاعبوه 127 هدفا، واستقبلت شباكه 117 هدفًا، وحصل مع الفريق على لقب بطولة إنترتوتو عام 2000.

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انتقل المدرب الألماني لتولي تدريب فريق هانوفر96 واستمر معه 3 سنوات وتحديدًا حتي مارس 2004، وقاد الفريق في 98 مباراة، فاز في 44 مباراة وخسر 32 مباراة وتعادل في 22 مباراة، وقاد الفريق للتأهل لدوري الدرجة الأولي الألماني بعد غياب 13 عامًا تقريبًا.

بعد رحيله عن تدريب هانوفر، تولي رانجنيك القيادة الفنية لفريق شالكة، وقاد الفريق من 2004 وحتي 2005، وخاض الفريق تحت قيادته 65 مباراة، فاز في 37 مباراة، وتعادل في 14 مباراة، وخسر 14 مباراة، سجل فريقه 112 هدفا، واستقبلت شباكه 76 هدفًا، وقاد الفريق لوصافة الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

انتقل لتدريب فريق هوفنهايم عام 2006 في أطول تجاربه التدريبية والتي استمرت حتي عام 2011، وقاد خلالها الفريق في 166 مباراة، فاز في 76 مباراة وتعادل في 43 مباراة، وخسر 44 مباراة، سجل لاعبوه 287 هدفًا، واستقبلت شباكه 196 هدفًا، وحقق انجازا تاريخيًا بعدما قاد الفريق من الدرجة الثالثة للتأهل إلي دوري الدرجة الأولي الألماني للمرة الأولي في تاريخه.

في عام 2011 تولي تدريب فريق شالكة مجددًا، وقاد الفريق في 23 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر 10 مباريات، وحقق مع الفريق كأس الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني.

ابتعد رانجنيك عن التدريب بشكل مؤقت وتولي منصب المدير الرياضي لناديي سالزبورج النمساوي ولايبزيج الألماني في الفترة من 2012 وحتي 2015، قبل تولي منصب المدير الفني لفريق لايبزيج واستمر معه لمدة عام واحد وقاد الفريق في 36 مباراة، فاز في 21 مباراة، وخسر 8 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وصعد بالفريق لدوري الدرجة الأولي الألماني.

عاد مجددًا لتولي منصب المدير الرياضي واستمر حتي 2019، قبل استعانة نادي لايبزيج به لتولي منصب المدير الفني للفريق مرة أخري، وقاده في 52 مباراة، فاز في 29 مباراة، وتعادل في 13 مباراة وخسر 10 مباريات، وصعد بالفريق لبطولة الدوري الأوروبي.

ويشغل المدرب الألماني رالف رانجنيك حاليًا منصب مدير العلاقات الدولية والمؤسسية ورئيس الكشافة بنادي نيويورك ريد بولز الأمريكي، بعدما تولى المنصب نفسه في نادي ريد بول باراجنتينو البرازيلي في وقت سابق.