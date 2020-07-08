رياضة | جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيل الأساسي الذي سوف يدخل مباراته ضد فريق نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

Advertisements

خط الدفاع : كانسيلو - ستونز - اوتاميندي - زينتشينكو.

خط الوسط : رودريجو - كيفين دي بروين - فودين - رياض محرز - ديفيد سيلفا.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.

ويرغب فريق مانشستر سيتي للعودة إلى طريق الانتصارات في البريميرليج، وذلك بعد خسارته المفاجأة أمام فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدف نظيف في الجولة الماضية.