رياضة | صفقة الأهلي الجديدة.. أبرز 10 أرقام من مشوار طاهر محمد طاهر مع المقاولون ومنتخب مصر الأولمبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الأهلي الجديدة.. أبرز 10 أرقام من مشوار طاهر محمد طاهر مع المقاولون ومنتخب مصر الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي أولي صفقاته الصيفية بعد الاتفاق مع إدارة المقاولون العرب على التعاقد بشكل رسمي مع طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل والمنتخب الأولمبي، للانضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر بعقد مدته 5 مواسم، وسيحصل نادي المقاولون العرب على 20 مليون جنيه بالإضافة لنسبة 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا، بينما سيحصل اللاعب على 5 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي:-

86

خاض طاهر 86 مباراة خلال مشواره مع المقاولون العرب منذ 2014 وحتي الآن (78 مباراة بالدوري الممتاز – 8 مباريات بكأس مصر)، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية له 5212 دقيقة.

11

عدد الأهداف التي سجلها طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب في مختلف البطولات

9

عدد الأهداف التي صنعها نجم المنتخب الأولمبي لزملائه في مشواره مع المقاولون العرب، بينما حصل على 15 بطاقة صفراء، وبطاقتين باللون الأحمر.

12

عدد مباريات صاحب الـ23 عامًا مع فريق لوهافر الفرنسي والذي لعب معارًا له بين عامي 2016 ، 2017.

Advertisements

5

عدد الأهداف التي سجلها طاهر بقميص فريق لوهافر الفرنسي خلال فترة اعارته.

6

عدد المباريات التي لعبها نجم المقاولون مع منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، وسجل معه هدفًا وحيدًا

3

عدد المباريات التي لعبها مع المنتخب الأولمبي، ولم يشارك في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بسبب الإصابة، والتي توج بها الفراعنة وتأهل لأولمبياد طوكيو.

2

عدد أهداف طاهر محمد في مبارياته مع المنتخب الأولمبي وجاءت في مباريات ودية، بينما صنع هدف وحيد.

4

عدد الدقائق التي شارك بها طاهر محمد طاهر مع منتخب مصر الأول تحت قيادة المدرب المكسيكي أجيري، وكانت خلال مباراة ضد منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا، وفاز الفراعنة 3-2.

400

تبلغ القيمة التسويقية لنجم المقاولون العرب 400 ألف يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت الشهير.